Diano Marina sarà tra i primi Comuni a richiedere la delega sull’antisismica alla Regione Liguria. Lo dichiara il vice Sindaco, Cristiano Za Garibaldi, che ieri a Genova ha partecipato all’incontro con l’Assessore Marco Scajola e i tecnici della Regione. “Nei prossimi giorni – prosegue Za – porteremo in Consiglio Comunale la delibera con la quale ci rendiamo disponibili ufficialmente ad acquisire questa nuova delega. Grazie a questa ulteriore assunzione di responsabilità da parte dell’ufficio governato dall’ing. capo dott. Riccardo Volpara riusciremo a dare nuovo impulso alle pratiche edilizie del nostro Comune, che ultimamente hanno riscontrato un sensibile rallentamento in Provincia, fino ad oggi unico Ente delegato a rilasciare nulla osta antisismico. Ci rendiamo altresì disponibili a convenzionare per tali pratiche anche i Comuni più piccoli del Golfo, che dovranno comunque a loro volta deliberare in Consiglio la disponibilità ad acquisire la delega antisismica, anche in forma convenzionata”.

