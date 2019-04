La Sanremese allo stadio “Attilio Bravi” di Bra ha subito la più pesante sconfitta stagionale ed alla luce del successo del Savona, terzo, sul campo della Lavagnese per 2-0, quando mancano 4 turni alla fine, il vantaggio sugli striscioni è sceso da 7 a 4 punti. Nelle 4 precedenti battute d’arresto di questa stagione i matuziani avevano perso con un gol di scarto (Inveruno, Folgore Caratese e Chieri) o due (Lecco). I giallossi cuneesi sono andati in vantaggio al 12′ del primo con Giglio ed hanno chiuso definitivamente i giochi in avvio di ripresa con una doppietta del bomber Casolla (al 6′ ed al 9′ su rigore). Domenica 14 aprile al “Comunale” arriverà la capolista Lecco che ha conquistato con ampio anticipo la promozione matematica in Lega Pro.

