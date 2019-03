La bustarella con 150 euro ricevuta dall’architetto Ennio Scarella è costata una condanna ad un anno per corruzione all’ex responsabile dello sportello unico per l’edilizia del Comune di Sanremo, Alessio Crocetta, 46 anni, ora impiegato al servizio Igiene. Scarella è stato condannato a 8 mesi. Ai due è stata concessa la sospensione condizionale. La tangente serviva per accelerare l’approvazione di una pratica edilizia. Condannato, invece, a due anni il ristoratore Ivano Amatobene, 57 anni, per traffico illecito di influenze, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati