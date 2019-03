Simone Gandolfo, attore imperiese, interpreta Cino Tortorella, il mago Zurlì, nel tv movie “I ragazzi dello Zecchino d’Oro”. Le riprese sono iniziate a Bologna in questi giorni. Tortorella, che ideò e presentò il concorso canoro per bimbi, è nato e cresciuto a Ventimiglia. Il film, pronto a novembre in occasione del 62° Zecchino d’oro, è diretto dal regista Ambrogio Lo Giudice, ex bimbo del Piccolo Coro dell’Antoniano. Nel cast ci sono anche Maya Sansa (Ernestina) e Matilda de Angelis (Mariele), come scrive Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.

