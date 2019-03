Contenuto non disponibile



Questa mattina anche i giovanissimi studenti dell’Istituto Sant’Anna di Vallecrosia hanno aderito con convinzione alla manifestazione “Fridays for future”, sciopero per il clima. Tutti gli studenti delle elementari e della scuola dell’infanzia, accompagnate da insegnante e genitori, sono usciti dalle aule di scuola per poi raggiungere il lungomare sino al confine con Camporosso. Tanti i cartelli realizzati per l’occasione per esortare i politici

a fare subito qualcosa di concreto per arginare i cambiamenti climatici prima che diventi troppo tardi. Lo sciopero globale degli studenti è stata promosso da Greta Thunberg, 16enne svedese diventata un simbolo della lotta ai cambiamenti climatici.