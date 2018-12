Domani, domenica 30 dicembre, con inizio alle ore 16, si tiene il terzo concerto della rassegna “Swing Corner of Christmas” ideata e diretta da Freddy Colt, il “Sultano dello Swing”. Giungono da Genova i Gipsy Trojka di Renzo Luise, trio specializzato nello stile “Swing manouche” ovvero il jazz anni ’30 sbocciato tra i Gitani soprattutto grazie al caposcuola Django Reinhardt, uno dei primi maestri europei della storia del jazz. Insieme alle chitarre e al contrabbasso il vasto repertorio di classici degli anni ’20 e ’30 sarà arricchito dalla presenza del violino di Davide Laura, apprezzato musicista matuziano che partecipa per la terza volta alla rassegna. I Gipsy Trojka, cui si deve il recente cd “Trojkadero” – comprendono insieme al leader Renzo Luise il chitarrista Pietro Balbi e il contrabbassista Dino Cerruti.

La rassegna proseguirà giovedì 3 gennaio con un’altra band genovese, i giovanissimi “Dirty Stompers” che proporranno brani in stile dixieland per omaggiare la memoria di Giorgio Lombardi, critico jazz e organizzatore di concerti recentemente scomparso.

Lo Swing Corner è organizzato dal Centro Studi Musicali “Stan Kenton” con l’indispensabile supporto dell’Assessorato alla Promozione Turistica del Comune di Sanremo e i prestigiosi patrocini della Fondazione “Lelio Luttazzi” di Roma e del Sultanato dello Swing.

Come gli scorsi anni, i concerti saranno trasmessi in differira dall’emittente web “Radio il Discobolo” il giorno successivo su www.ildiscobolo.net

Tutti i concerti dello Swing Corner sono ad ingresso libero, essendo offerti dal Comune di Sanremo alla cittadinanza e agli ospiti.