Il Teatro Ariston di Sanremo può accogliere fino a quasi 2000 spettatori, ma per il Festival la capienza si riduce perché le scenografie impongono di togliere numerose file di poltrone. In platea restano 713 poltrone; in galleria 582 per un totale di 1295 posti. E’ da questa base che deriva la quota-biglietti gestibile dal Comune, fra quelli destinati alla vendita e omaggi. I biglietti non a pagamento sono 1118, quelli in vendita 2585 (abbonamenti, prenotabili entro il 2 gennaio). Il resto è gestito dalla Rai. L’abbonamento in platea costa 1290 euro, in galleria 672, come scrive “La Stampa”.