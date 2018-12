Spiccate doti imprenditoriali, attitudine all’innovazione, passione per l’antico mestiere del contadino: queste le caratteristiche dei giovani liguri che nel 2018 hanno fatto registrare un’epocale inversione di tendenza con l’incremento di 1/3 delle imprese agricole condotte da under 40, cresciute di 400 nuove unità.

Lo rende noto Coldiretti Liguria per sottolineare l’allineamento ligure al fenomeno generalizzato a tutta Italia, dove, ormai, risultano essere 55mila i giovani che hanno scelto di investire in agricoltura (analisi Coldiretti sulla base di dati Infocamere). Sono dati importanti che danno la possibilità di lanciare la partenza degli OscarGreen 2019, il premio nazionale indirizzato alle imprese giovani che innovano in agricoltura. La rinnovata attrattività della campagna per i giovani si riflette nella convinzione comune che l’agricoltura sia diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, peraltro destinate ad aumentare nel tempo.

“I giovani liguri presenti in agricoltura – affermano il Presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato Confederale Bruno Rivarossa – stanno aumentando esponenzialmente, cercando di recuperare e valorizzare un territorio non tra i più facili d’Italia, ma dal quale si ricavano prodotti tra i più ricercati. Per i prossimi Oscargreen ci aspettiamo grandi idee che seguano i principi di rinnovamento, tradizione, tecnologia e sostenibilità, e che mostrino il potenziale della nostra agricoltura che rappresenta una risorsa indispensabile per l’economia regionali”.

Al premio Oscar Green, promosso da Coldiretti Giovani Impresa, sarà possibile iscriversi fino al 18 marzo 2019 attraverso il sito giovanimpresa.coldiretti.it oppure accedendo direttamente al sito www.oscargreen.it in una delle sei categorie di concorso (“Impresa3.Terra” – “Campagna Amica” – “Sostenibilità” – “Fare Rete” – “Noi per il sociale” -“Creatività”).