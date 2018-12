Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 8 dicembre alle 21 nel teatro adiacente alla chiesa dei Santi Giuseppe e Antonio di Arma di Taggia si esibirà l’OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza, concerto in collaborazione con l’Ufficio Cultura del comune di Taggia. Il programma prevede l’esecuzione di famosi brani di Morricone, Mancini, Joplin, Massenet, Brahms, Vivaldi, Mozart, Fauré, Arlen, Mascagni, Beethoven, Haydn e Mussorgsky. Ingresso libero.

