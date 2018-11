Nel primo pomeriggio di oggi a Sanremo, nella zona di Pian di Poma, un uomo in sella ad una moto è andato a scontrarsi contro una Nissan, che stava effettuando una svolta, ed in seguito all’urto è finito sul tetto dell’auto. Il motociclista è rimasto seriamente ferito ed è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Borea. Le persone che erano sulla vettura sono rimaste illese. Sul luogo dell’incidente sono intervenuto il 118, Ospedaletti Emergenza, Carabinieri e Polizia Stradale.