Savona e Lecco hanno pareggiato per 1-1 il recupero della settima giornata di andata quando al “Bacigalupo” non si era giocato a causa dell’allerta maltempo. Grazie a questo risultato la Sanremese resta in vetta alla classifica con 32 punti, appaiata proprio dal Lecco. Il Savona, terzo in graduatoria, sale a 23 punti a 9 lunghezze di distacco dalle battistrada. Al “Bacigalupo” i gol sono stati realizzati da Bacigalupo al 49′ e da Capogna (di testa) al 76′.

L’altro match recuperato oggi tra Borgaro ed Arconatese si è concluso sull’1-0 per la formazione di casa che resta ultima in classifica, ma grazie al primo successo in campionato sale a quota 4 punti.

Questa la classifica aggiornata

La Classifica dopo la 12a Giornata

Unione Sanremo 32

Calcio Lecco 32

Savona 23

Ligorna 20

Bra 20

Casale 19

Folgore Caratese 18

Calcio Chieri 16

Lavagnese 15

Sestri Levante 14

Inveruno 14

Arconatese 14

Fezzanese 13

Pro Dronero 12

Milano City 9

Stresa 9

Borgosesia 8

Borgaro Nobis 4