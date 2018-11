Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domani, sabato 24 novembre, dalle 9 alle 13, i Volontari della Croce Rossa di Imperia saranno in via San Giovanni con il “Panettone Solidale Cri” glassato, da un chilo. Con un contributo di 10 euro sosterrai le tante attività che quotidianamente svolgiamo sul territorio imperiese. Le Infermiere Volontarie CRI effettueranno anche la misurazione della pressione e della glicemia.

