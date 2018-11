Grande successo per Michelangelo Giordano che è salito sul palco dell’Intenational Art Festival di Batumi in Georgia, dal 15 al 17 novembre, per rappresentare l’Italia. Numerose le nazioni rappresentate durante la manifestazione, ma Michelangelo Giordano ha fatto breccia nel cuore del pubblico georgiano e di tutti coloro che hanno raggiunto Batumi per questa importante iniziativa. Il pubblico ha applaudito, cantato e ballato a ritmo di musica; quella musica italiana che Michelangelo Giordano ha saputo rappresentare al meglio e per la quale ha ricevuto il Premio dagli organizzatori. Un altro importante riconoscimento per il cantautore reggino è arrivato dalla rappresentazione polacca presente in Teatro che lo ha invitato ufficialmente in Polonia nel prossimo mese di maggio; un invito graditissimo da Michelangelo Giordano che è onorato di esportare la nostra cultura, la nostra musica e la nostra lingua italiana all’estero. Questo successo rappresenta anche una bella rivincita per Michelangelo Giordano che nel 2014 era stato eliminato dal concorso Area Sanremo nonostante i voti della Commissione di valutazione gli avessero dato ragione; una questione che è finita in aula di tribunale con un processo in corso e che vedrà, probabilmente, la sua conclusione il 23 gennaio 2019 presso il tribunale di Imperia.