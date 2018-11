Inaugurazione degli uffici del turismo della Regione Liguria di Sanremo domani, giovedì 15 novembre alle 15:30 in Via Nuvoloni 3. Saranno presenti l’assessore al turismo Gianni Berrino e il Direttore Generale Paolo Sottili.

