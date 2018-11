Aiga Spa rende noto che, a seguito delle operazioni in atto per i lavori del sottopasso di via Tenda, a partire dalle 9 di mercoledì 14 novembre fino a fine lavori, prevista per giovedì 15 novembre indicativamente entro la fine della mattinata, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua per necessarie operazioni sulle linee acquedotto. Le zone interessate saranno corso Limone Piemonte fino all’altezza dell’Hotel Bruno, via Tenda e via San Secondo da Largo Torino al nuovo sottopasso.

Sarà disponibile un servizio di autobotte per le forniture idriche urgenti, installato lungo via Tenda e Corso Limone Piemonte, all’altezza del cimitero. Al ripristino del normale funzionamento della rete si potranno avere fenomeni di torbidità transitori.