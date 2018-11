Oggi, lunedì 12 novembre, la città di Sanremo ricorda i Caduti di Nassiriya nel 15esimo anniversario. Alle 17, al Monumento ai Caduti di Nassiriya, sono previste la cerimonia in onore dei Caduti e la deposizione di una corona di alloro. Alle 18.15, nella Concattedrale di San Siro, si svolgerà la Santa Messa Solenne.

