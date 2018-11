Potrebbe essere stato l’asfalto bagnato ad avere causato un incidente mortale lungo la statale 226 di Montoggio, nell’entroterra di Genova. E’ morta sul colpo Paola Midolo, 57enne genovese dopo uno scontro frontale tra due auto. Tre persone sono rimaste incastrate tra le lamiere ed hanno riportato lievi ferite. Una bambina è stata trasportata al Gaslini in codice giallo.

