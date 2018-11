Anche il portavoce di Forza Italia, onorevole Giorgio Mulè, si schiera a sostegno del candidato sindaco del Gruppo dei 100 e del centrodestra Sergio Tommasini.

“Ho visto nascere il Gruppo dei 100 – ha detto Giorgio Mulè -, mi ricordo ed ero presente alla loro conferenza programmatica nello scorso aprile presso il Teatro Centrale di Sanremo. Un vero e proprio lavoro di qualità da parte del Gruppo dei 100 che oggi si suggella con la candidatura di Sergio Tommasini, la trasformazione di un sogno, di una passione in un progetto concreto per la città di Sanremo che ha bisogno di un manager affermato come Tommasini. Con una visione del mondo internazionale che può portare Sanremo sicuramente molto in alto.

Forza Italia, che nella Città dei Fiori ha sempre ottenuto un grande consenso elettorale, sosterrà con forza e convinzione Tommasini- conclude Mulè- perché proprio lui rappresenta il candidato ideale, l’uomo del riscatto e l’amministratore ideale per far vincere il centro destra. Sanremo ha bisogno di rinnovamento e dunque…Forza Sergio!”.