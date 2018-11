Max Verstappen, 21enne pilota olandese della Red Bull in Formula Uno, oggi si è allenato in bici a Bordighera ed è stato immortalato nel dehor del locale “Buga Buga” di corso Italia. Assieme a Verstappen ad allenarsi in bici c’era anche il ciclista britannico del Team Sky, Chris Froome (entrambi risiedono a Montecarlo), vincitore di 4 Tour de France, un Giro d’Italia ed una Vuelta di Spagna.

Per la foto ringraziamo Mauro Agosta