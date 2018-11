Il sindaco di Sanremo

CONSIDERATA

L’attuale situazione climatica con temperature sotto la media degli anni precedenti, e pertanto l’urgenza e la necessità di autorizzare l’accensione degli impianti termici in anticipo rispetto ai periodi previsti dalla vigente normativa in ragione delle attuali condizioni climatiche

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal sostituto del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri, Ing. Danilo Burastero in quanto assente, Arch. Barone Giulia, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

ORDINA

È consentita l’attivazione anticipata degli impianti di riscaldamento con decorrenza 02/11/2018 sino al 14/11/2018, per un massimo di:

• 5 ore nelle Zona C del territorio comunale;

così come individuata negli allegati di cui alla Determinazione Dirigenziale n°.1493 del 12/09/2002, sopra richiamata in ottemperanza al D.P.R. n°.412/93 e s.m.i.