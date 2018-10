La Tabaccheria Saint Charles di Bordighera, in Via Aurelia 100 ha lanciato da pochi giorni un’interessante iniziativa: i proprietari Mauro e Rita Taggiasco, in una sorta di “frigorifero” multitasking hanno sistemato libri da prendere in lettura e far girare per rinfocolare la passione per le parole e per avere il piacere di tenere un libro in mano in un’epoca sempre più tecnologica di e-book.

L’,iniziativa è totalmente gratuita, sia per chi prende il libro sua per chi avesse voglia di rimpinguare la collezione con libri che magari non riesce più a tenere in casa per mancanza di spazio o per desiderio di fare “viaggiare” il più possibile un testo in cui crede particolarmente.

Anche l’autrice teatrale Virginia Consoli, residente accanto alla Tabaccheria, ha contribuito a questa piccola biblioteca itinerante con il dono di qualche volume. Aspetto numerosi i residenti e gli ospiti per lanciare questo progetto che, nelle intenzioni dei loro promotori, incentivi la lettura potendo diventare un punto di riferimento e di incontro per persone che condividono la medesima passione per le “belle senza tempo”.