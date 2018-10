È con commozione che il movimento di Sanremo Attiva esprime profondo rammarico per la scompara di Mauro Focardi. Mauro verrà ricordato per essere una persona buona e di animo gentile che contribuiva a rendere più bella la Pigna con la sua passione, la sua attività, l’arte e i suoi dipinti. Lo ricordiamo durante la gioiosa campagna elettorale del 2014, quando aveva deciso di seguire Sanremo Attiva perché, forse, si era riconosciuto nello spirito ribelle e visionario che ci contraddistingue. Il nostro più profondo cordoglio ai suoi famigliari. Arrivederci Mauro, che la terra ti sia lieve. Sanremo Attiva

