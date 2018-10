La Confesercenti cittadina nella persona della Presidente Patrizia Taricco risponde all’invito del Sindaco Ioculano rivolto ai commercianti affinché visitino il Porto in costruzione nel quartiere di Marina San Giuseppe. Una risorsa che dovrà,almeno secondo le previsioni,rilanciare l’economia cittadina nella città di Ventimiglia.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta