Campionato Serie D – seconda giornata

My Basket Genova – Bvc Sanremo 123-66 (27-25, 38-13, 30-12, 28-16)

My Basket: D’Acunto 18, Rabeharibtosa 10, Innocenti 8, Macri 10, Giacomini 19, Calabrese 18, Matarante 7, Innocenti N. 7, Pastorino 14, Capittini, Grosso 10, Biggio 2. Coach: Brovia.

Bvc Sanremo: Fiore 9, Ez Zahidi 3, Di Vincenzo, Tacconi Daniele 2, Tacconi Davide 12, Deda 8, Genovese 10, Markishiq, Rossi 11, Massa 11. Coach: Alessandro Deda.

Pesante sconfitta esterna del Bvc Sanremo, che dopo un primo quarto giocato alla pari, ha ceduto di schianto al cospetto del My Basket Genova, senza ombra di dubbio una delle compagini migliori del campionato di Serie D.

L’allenatore-giocatore Alessandro Deda commenta: “Il My Basket è davvero troppo forte per noi, abbiamo retto fin che abbiamo potuto. In ogni caso abbiamo fatto dei passi avanti sul piano del gioco su entrambi i lati del campo, anche se il lavoro da fare in allenamento è ancora lungo. Non dobbiamo farci influenzare dall’ampio divario subito dal My Basket, ma guardare avanti. Sabato sera ospitiamo il Cogoleto e pensiamo di poter far meglio”.