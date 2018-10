Ripresa degli allenamenti con un ospite speciale in casa Sanremese. La squadra ha ripreso oggi il lavoro al “Comunale” in vista della sfida di mercoledì contro il Savona in Coppa Italia.

E i biancoazzurri hanno ricevuto la visita speciale di Gabriele, tifoso biancoazzurro, grande fan e amico di mister Alessandro Lupo.

Famosi sono i loro video su Facebook, tanto che in molti ormai li chiamano “il Lupo e la Volpe”. Gabriele ha portato il suo saluto alla squadra prima nello spogliatoio e poi in campo per una foto di gruppo.

Per lui anche la soddisfazione di battere un calcio di rigore che si è insaccato a fil di palo, imparabile per Manis. Poi l’immancabile esultanza e l’abbraccio di tutta la squadra.