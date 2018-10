Iniziata anche la stagione invernale per quanto concerne l’attività ciclistica del sodalizio di Pontedassio.

A Senigallia (Ancona) appuntamento con la prima tappa del circuito nazionale del Giro d’Italia di ciclocross con Matteo Siffredi che conquista un ottimo sesto posto (77 i concorrenti al via) tra gli Allievi (15/16 anni), e nella stessa categoria, al femminile, Alice Siffredi termina sedicesima, la nona tra le atlete del I anno: al via 26 concorrenti.

Non è ancora conclusa l’attività dei nostri Giovanissimi (7/12 anni) con una parte del gruppo del Rusty Bike Team Icer Costruazioni impegnato ad Orco Feglino (Sv) alla prima edizione dell’ Mtb d’Autunno. Tracciato di 700 metri da ripetere più volte in base alla categoria, e posto, zone campo sportivo di via Benne. I nostri corrono con grinta. Sale sul gradino più alto del podio, delle G2 (8 anni) la nostra Elisabetta Ricciardi con Cristian Rainisio al quinto posto nella prova maschile. Nei G5 (11 anni) Samuele Rainisio ottiene un ottimo quarto posto seguito da Matteo Belgrano. Nei G6 (12 anni) sfiora il podio anche Simone Ranise che chiude al quarto posto.