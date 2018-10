Oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti sul monte Fasce (in provincia di Genova) per un incidente che ha visto coinvolti tre ragazzi di 20 anni. Sono caduti con l’auto in un fossato, facendo un volo di circa 20 metri. Due di loro sono riusciti a risalire da solo, mentre il terzo è rimasto incastrato nell’abitacolo. I pompieri hanno estratto il ferito dall’auto e lo hanno portato con l’elicottero al San Martino. Anche gli altri due sono stati trasferiti al pronto soccorso.