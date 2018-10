Personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sanremo, il 4 ottobre, nell’ambito dei consueti servizi finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nella “Pigna” di Sanremo, ha proceduto all’arresto di A. A., 37enne, già noto alle Forze dell’ordine.

L’uomo era già stato arrestato per spaccio di stupefacenti la scorsa settimana, nel contesto di una più specifica operazione di polizia volta a contrastare la diffusione degli stupefacenti nella zona di via Montà, via Martiri e Piazza Eroi Sanremesi. Dopo l’arresto, era stato sottoposto ad un rigoroso regime di obbligo di firma allo scopo di tenerlo lontano dall’area sanremese. Negli ultimi giorni, data la sua persistente inottemperanza alle prescrizioni ed agli obblighi di firma giornaliera, il Tribunale di Imperia disponeva la custodia cautelare in carcere. Lo straniero, rintracciato in questo centro cittadino, ove aveva continuato a svolgere la sua illecita attività, veniva immediatamente arrestato e accompagnato in carcere ad Imperia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.