Il ragazzo, quindi, veniva denunciato dalla Polizia di Stato per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegali di armi o oggetti atti a offendere.

In quel frangente il fuggitivo cercava di liberarsi, lanciandolo a terra, di un coltello, immediatamente veniva recuperato dagli operatori di polizia che rinvenivano, sulla lama dello stesso, tracce di presumibile sostanza stupefacente.

Nei giorni scorsi, gli uomini della Squadra Volante della Polizia di Stato intenti a pattugliare le vie di Oneglia notavano S.B., cittadino italiano, 20 enne, già noto alle Forze dell’Ordine per reati di furto e danneggiamento.