A Sanremo riaprirà giovedì 27 settembre il Museo di Villa Luca di Coldirodi e osserverà il seguente orario: da giovedì a sabato ore 10-13 / 14-17 (tel. 0184/670398). Il sito web della Pinacoteca Rambaldi – www.pinacotecarambaldi.it – è stato completamente rinnovato per rendere più agevole l’accesso agli utenti.

Il sito web della Pinacoteca Rambaldi – www.pinacotecarambaldi.it – è stato completamente rinnovato per rendere più agevole l’accesso agli utenti