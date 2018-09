Silvia Crosetto, insegnante 44enne di Moncalieri, trovata morta il 14 luglio, sul ciglio della statale 28 del col di Nava, a Cesio, all’altezza del Passo del Ginestro, è morta per un “colpo da investimento”.

Esclusa, per ora, sulla base dell’autopsia, l’ipotesi dell’omicidio volontario.

I Carabinieri, tramite i filmati delle telecamere hanno successivamente controllato tutti i veicoli transitati in zona, ma nessuno aveva ammaccature che possano ricondurre a un investimento.