Serie B – Spareggi di qualificazione in semifinale Lunedì 17 settembre ore 21 (gara unica) a Monticello d’Alba: Bogliano Surrauto Monticellese-Srt Progetti Ceva Mercoledì 19 settembre, ore 21 (gara unica) a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese Pallapugno: i risultati di venerdì 14 settembre dei campionati giovanili Juniores Scudetto – Andata finale Gottasecca-Alta Langa 5-9 (ritorno domenica 23 settembre in orario da definire a San Benedetto Belbo)

Serie B Play-out – Quinta e ultima di ritorno Virtus Langhe-Speb 11-6 Salumificio Benese-Srt Progetti Ceva 2-11 ArGi Arredamenti Taggese-Credito Cooperativo Caraglio 11-0 forfait Classifica finale: Srt Progetti Ceva 24, Virtus Langhe 21, Salumificio Benese 20, ArGI Arredamenti Taggese 17, Speb 12, Credito Cooperativo Caraglio 2. Verdetti: Srt Progetti Ceva agli spareggi di qualificazione alla semifinale; Speb e Credito Cooperativo Caraglio retrocesse in Serie C1.

Pallapugno: chiusi i play-off e i play-out di Serie B Serie B Play-off – Quinta e ultima di ritorno Alfieri Albese-Acqua S.Bernardo San Biagio 11-4 Bogliano Surrauto Monticellese-Morando Neivese 11-4 Vini Capetta Don Dagnino-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-3 Classifica finale: Alfieri Albese 38, Acqua S.Bernardo San Biagio e Vini Capetta Don Dagnino 31, Bogliano Surrauto Monticellese 26, Bcc Pianfei Pro Paschese 18, Morando Neivese 11. Verdetti: Acqua S.Bernardo San Biagio seconda e Vini Capetta Don Dagnino terza per scontri diretti. Alfieri Albese, Acqua S.Bernardo San Biagio e Vini Capetta Don Dagnino in semifinale; Bogliano Surrauto Monticellese, Bcc Pianfei Pro Paschese e Morando Neivese agli spareggi di qualificazione alla semifinale.

