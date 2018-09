Si conclude oggi, domenica 9 settembre (in serata), sui campi del Tennis Club Bordighera, via Stoppani, il “Master” di tennis che ha visto in gara ex calciatori di serie A, quale Enrico Annoni ex Torino ed attuale trainer del Catania, il nazionale francese Vincent Candela con sparring partner locali.

Nella foto del prof Raneri scattata dalla magnifica terrazza del Circolo, predisposta per il rinfresco di giocatori e tifosi, vediamo alcune fasi di gioco.

Per ulteriori ragguagli tel. (0184)842394

E.R.