Un uomo originario dell’Est Europeo è rimasto ucciso questa sera intorno alle 20.30 sull’ Autostrada dei Fiori, nella carreggiata Nord (in direzione della Francia), tra i caselli di Sanremo e Bordighera. A quanto pare, dopo esser sceso da un pullman, nell’area di servizio di Bordighera Nord, si sarebbe messo a camminare in autostrada, venendo poi travolto da una vettura.

Dopo esser sceso da un pullman, nell’area di servizio di Bordighera Nord, si sarebbe messo a camminare in autostrada ed è stato travolto da una vettura