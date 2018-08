Prezzi ingresso: intero, 12 €; ridotto over 65 8 €; ridotto (abbonati stagione 2017/2018 e famiglie) 6 €; bambini (fino a 10 anni) 3 €.

– da La boheme, “O Mimì tu più non torni”, “Che gelida manina” e “O soave fanciulla” di Giacomo Puccini

– da La traviata, “Preludio Atto I per Orchestra” di Giuseppe Verdi

La Cerquetti, scomparsa nel 2014, grande soprano drammatico montecosarese, è nota al grande pubblico anche per aver sostituito Maria Callas, nel gennaio 1958, nella seconda e terza recita di “Norma”: dopo il clamoroso abbandono della Soprano greco/americana durante la rappresentazione inaugurale della stagione del Teatro dell’Opera di Roma.

Si conclude la bellissima ed apprezzata Stagione Estiva 2018 della Sinfonica sanremese – svoltasi durante luglio ed agosto al Parco Di Villa Ormond – con un concerto che, per esigenze artistiche e di scena, cambia la sua sede abituale. Il Concerto dei finalisti del “Concorso Lirico Internazionale Anita Cerquetti” si svolgerà infatti al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, giovedì 23 agosto alle ore 21.30, proseguendo la collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica ed il Concorso Lirico di Montecosaro (Macerata), rassegna di caratura internazionale giunta alla VIII edizione.