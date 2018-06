Dal 24 al 30 Giugno il Caramagna Football Club, sezione calcio dell’US Parrocchia Caramagna di Imperia, parteciperà alla 31 edizione della Copa Catalunya a Malgrat de Mar.

Nella splendida cornice della Costa Brava a circa 65 km da Barcellona i giovani calciatori imperiesi si misureranno con squadre provenienti da tutto il mondo. Già dalla composizione del girone di qualificazione si comprende come, indipendentemente dal risultato, sarà una esperienza indimenticabile.

Nel gruppo 2 della categoria Under 11 il Caramagna esordirà contro gli ucraini del DJUSS, quindi affronterà l’ASD PROGETTO ATLETICO di Genova in un derby italiano e ligure in terra spagnola.

La terza partita sarà contro gli svedesi dell’IFK HANINGE e il gran finale con la squadra peruviana dell’AD CANTOLAO.

Accompagnati da un nutrito drappello di sostenitori i ragazzi del Caramagna sfileranno lunedì 25 Giugno nello stadio di Malgrat de Mar insieme ad oltre 90 squadre in rappresentanza di oltre 20 nazioni.

Un vero e proprio “Mondiale” che sarà il suggello di una splendida stagione sportiva e che oltre all’impegno agonistico lascerà il tempo per molte altre attività ed escursioni.