Taggia Tragico incidente questa notte sul ponte che attraversa il Torrente Argentina un uomo,che conduceva Un Ape 50, di 42 anni M.A è deceduto a seguito del sinistro che ha visto coinvolte altre due auto.

Nonostante il sopraggiungere dei mezzi di soccorso per l’uomo non vi è stato nulla da fare.

Altri feriti nelle due auto coinvolte sono in corso gli accertamenti di rito da parte dei Carabinieri per stabilire le cause dell’incidente e le responsabilità .

La vittima era molto conosciuta nella zona Sanremo-Taggia sono molte le testimonianze di affetto e vicinanza alla famiglia.