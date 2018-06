“Giovedì 31 maggio si è conclusa ai giardini Pubblici Tommaso Regio di Ventimiglia la seconda stagione del corso di ginnastica dolce. Il corso tenuto presso la palestra gil da Simona Arenghi della a.s.d.Polis.V.T.S. nasce in abito di una proposta sportiva rivolta a una fascia di età, non sempre contemplata nelle discipline proposte, e vuole essere dimostrazione di come l’attività sportiva fa bene al fisico e alla mente a ogni età. Nell’attesa di ripresa del corso a ottobre un arrivederci al simpaticissimo gruppo di Simona con la speranza di qualche incontro estivo al fresco dei Giardini Pubblici”