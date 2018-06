L’Anas, intervenendo in Prefettura a Cuneo al Tavolo istituzionale sul progetto Tenda Bis, ha dichiarato di essere intenzionata a riaprire i cantieri in autunno. Manca 1,7 km per finire la nuova galleria che potrebbe essere percorribile nel 2020 solo da veicoli leggeri. Il rifacimento del vecchio traforo dovrebbe concludersi nel 2022 ed entrambi i tunnel saranno uni-direzionali. Il cantiere è bloccato dal 6 aprile, dopo la rescissione del contratto “per gravi inadempienze” alla Grandi Lavori Fincosit di Roma, come riporta “La Stampa-Secolo XIX”.