La settimana appena conclusa ha visto molto impegnati i candidati della lista “Bordighera Vince” con numerosi incontri elettorali.

In primis, sono stati incontrati gli albergatori, che hanno apprezzato moltissimo il piano, proposto dalla lista capitanata da Vittorio Ingenito, di defiscalizzazione comunale, volto alla riduzione del prelievo fiscale per le nuove iniziative imprenditoriali, oltre che alla previsione di manifestazioni con pianificazione su base annuale e soprattutto la presenza di eventi che possano durare diversi giorni, anziché esaurire la loro funzione in un solo fine settimana;

Si è parlato anche di tassa di soggiorno e della sua applicazione, non potrà essere richiesta almeno fino a quando la città di Bordighera, non sarà in grado di offrire i necessari servizi turistici oggi assenti sul territorio.

Infine, “Bordighera Vince” si è impegnata a sterilizzare l’aumento del 30% dell’imposta addizionale comunale nel 2019, aumento ratificato dall’amministrazione uscente e dal suo assessore al Bilancio Silvano Maccario, provvedimento inserito nel bilancio di previsione 2018/2020.

Apprezzamento ricevuto anche dai cittadini residenti nella zona delle due strade e del Borghetto, incontrati rispettivamente nei giorni di sabato e domenica: convergenza sul programma predisposto dalla nostra lista che – come è stato condiviso – contiene le opportune attenzioni ai problemi sulle periferie (completamente dimenticate dalla precedente amministrazione); decoro urbano, sicurezza e parcheggi rappresentano infatti i principali interventi richiesti.

Nell’ultima settimana di campagna elettorale la lista “Bordighera Vince” ha in programma un tavolo di confronto con la Confartigianato Imperia previsto per martedì mattina, volto alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa relativo allo sviluppo economico della città; nella serata dello stesso giorno i candidati incontreranno i residente della frazione Sasso.

Per consolidare l’ottimo consenso fino ad oggi raccolto e di offrire una migliore conoscenza del programma di governo e far conoscere ancora meglio tutti i candidati, “Bordighera Vince” dal 5 giugno sarà presente ogni giorno dalle 10 alle 18 con un proprio gazebo di fronte al palazzo del Parco.

I cittadini potranno incontrare il candidato sindaco Vittorio Ingenito, anche nel Point elettorale di Via Vittorio Emanuele 147 (ex negozio Richetta).