Gli incontri recenti con Federalberghi e Confcommercio sono state occasioni di grande soddisfazione che fanno prevedere belle sinergie per il futuro. Non e’ un segreto che CIVICAMENTE BORDIGHERA, essendo nata libera da imparentamenti con partiti e relative viscosita’ e lotte intestine, ha lavorato al suo programma amministrativo per piu’ di un anno. Ora si raccolgono i frutti – apprezzamento dell’accuratezza dell’analisi, condivisione di obiettivi, e interesse nei dettagli operativi che rendono realistica l’attuazione.

L’incontro con il Presidente e i rappresentanti di Federalberghi Bordighera ha trovato il loro “Documento di Indirizzo Economico-Turistico” in perfetta sintonia con il nostro programma. Gli albergatori vogliono la riapertura immediata di uno IAT professionale e un “Web specialist” per il rilancio di Bordighera? Il nostro Programma risponde con il nuovo Ufficio per l’Espansione Economica di Bordighera che potra’ acquisire da subito professionalita’ specializzate perche’ finanziato con la donazione dello stipendio del nostro Sindaco. Gli albergatori dicono un NO deciso alla Tassa di Soggiorno? il nostro Programma prevede addirittura di un Premio di Soggiorno. E cosi per tutti i temi elencati nel documento degli Albergatori, inclusi il controllo per presenze extraalberghiere e gli alleggerimenti fiscali.

Nell’incontro con il Presidente di Confcommercio e rappresentanti della ristorazione e degli esercizi commerciali, sono stati protagonisti i nostri Motori per la Rinascita Turistico-Commerciale di Bordighera. Immediata condivisione sul Turismo dei Convegni e Congressi, iniziando da quelli di nicchia compatibili con le attuali strutture; e da far poi crescere sistematicamente. Intesa totale sul Turismo Grandi Eventi, che rifugge dalla disseminazione di tanti piccoli eventi e si concentra invece su scelte che permettano di ricostruire un “brand Bordighera” e fidelizzare I visitatori. E grande condivisione sul Turismo per la Terza Eta’ con interesse specifico sulla nuova declinazione “protetta” presentata dal nostro Programma.

Grazie con sincera gratitudine alle delegazioni che hanno voluto incontrarci.

Mara Lorenzi (CIVICAMENTE BORDIGHERA)