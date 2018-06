Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, sono intervenuti alle 15,00 circa, per un incidente stradale nel comune di Dolceacqua in Strada Morghe. Una donna dopo aver perso il controllo dell’auto, è finita fuori strada capottandosi.

Lievi le ferite per gli occupanti usciti da soli dal mezzo, la donna che conduceva l’auto e il figlio seduto sul sedile posteriore. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri.