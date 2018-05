Serie A Trofeo Araldica – Prima ritorno

958 Santero Santo Stefano Belbo-Bioecoshop Bubbio 3-11

Acqua S.Bernardo Merlese-Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo 1-11

Serie B – Recupero decima giornata

ArGi Arredamenti Taggese-Salumificio Benese 4-11

Undicesima giornata

Salumificio Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese 6-11

Acqua S.Bernardo San Biagio-Virtus Langhe 11-1

Morando Neivese-Speb 11-5

Bogliano Surrauto Monticellese-ArGi Arredamenti Taggese 11-1

Srt Progetti Ceva-Credito Cooperativo Caraglio 9-11

Vini Capetta Don Dagnino-Alfieri Albese 5-11

L’Alfieri Albese chiude imbattuta il girone d’andata della regular-season del campionato di Serie B.

La quadretta langarola di Cristian Gatto conquista l’undicesimo punto stagionale, espugnando lo sferisterio di Andora: finisce 5-11 lo scontro al vertice con la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso, che rimane al secondo posto a una sola lunghezza. Terzo posto per l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Gilberto Torino, che supera 11-1 la Virtus Langhe di Nicholas Burdizzo.

Quarta forza del campionato è la Morando Neivese di Marco Fenoglio, grazie alla vittoria per 11-5 con la Speb di Marco Magnaldi, mentre la Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti e la Bcc Pianfei Pro Paschese di Matteo Levratto occupano gli ultimi due posti utili per accedere ai play-off superando, rispettivamente, l’Argi Arredamenti Taggese per 11-1 e la Salumificio Benese per 6-11. La quadretta cuneese di Paolo Sanino si è anche aggiudicata il recupero con i liguri di Ivan Orizio per 4-11, salendo così a quota quattro in classifica.

Buon punto per la Credito Cooperativo Caraglio, ancora con Enrico Vallati in battuta al posto dell’infortunato Enrico Panero, che espugna lo sferisterio di Ceva, battendo 9-11 la Srt Progetti di Omar Balocco, agganciando la Virtus Langhe e l’Argi Arredamenti Taggese a quota tre. I cebani, invece, restano ultimi con la Speb a due punti. Questa la classifica al termine del girone d’andata:

Alfieri Albese 11

Vini Capetta Don Dagnino 10

Acqua S.Bernardo San Biagio 9

Morando Neivese 7

Bogliano Surrauto Monticellese e Bcc Pianfei Pro Paschese 6

Salumificio Benese 4

Virtus Langhe, ArGi Arredamenti Taggese e Credito Cooperativo Caraglio 3

Srt Progetti Ceva e Speb 2

Serie C2 Girone A – Recupero quarta giornata

Gottasecca-Castagnolese 7-11

Serie C2 Girone B – Sesta giornata

Ricca-San Leonardo sospesa per pioggia sul punteggio di 1-0, ricomincia mercoledì 6 giugno, ore 21, a Ricca

Femminile – Prima giornata

Subalcuneo-Murialdo 9-1