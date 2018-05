Intensa attività di presidio del territorio a Sanremo da parte della Polizia Municipale nel fine settimana appena trascorso. Nell’ambito dei controlli effettuati, sono stati sequestrati oltre 120 articoli di merce con marchi contraffatti, tra cui borse e capi d’abbigliamento. In virtù delle possibilità date dal nuovo regolamento di Polizia Urbana, sono stati emessi due provvedimenti di allontanamento a due persone nei pressi del Casinò. A questi provvedimenti restrittivi può fare seguito l’applicazione del DASPO urbano, di competenza della Questura.

