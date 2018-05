Incendio doloso a San Bartolomeo al Mare, in via Richieri, a pochi metri dalla ferrovia. Le fiamme hanno danneggiato un’auto parcheggiata nei pressi della casa dal proprietario. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco di Imperia. Secondo quanto appurato dai Carabinieri di Diano Marina si tratterebbe di un gesto compiuto in seguito a dissapori familiari, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.