Una 70enne originaria di Milano sarà risarcita dal Comune di Imperia con 44 mila euro. La donna ha ottenuto giustizia dopo sette anni e una serie di operazioni che non le hanno evitato di finire su una sedie a rotelle. Nel 2011 la donna, Angela C., cadde inciampando su una buca con avvallamento dopo esser scesa dall’auto nel parcheggio situato sotto la chiesa in frazione Moltedo. Per la caduta la donna ha subìto danni permanenti alla spina dorsale, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.