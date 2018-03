Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| La Polizia di Stato ha arrestato un cinquantacinquenne Rocco Moddafferi già noto alle cronache. L’uomo è stato trovato in possesso di un panetto di tritolo occultato nella cantina di casa.

Ventimiglia| Arrestato 55 enne trovato in possesso di esplosivo