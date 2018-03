L’associazione ACEB fondata il 3 novembre 2017, costituita come Ente del Terzo Settore per perseguire il fine esclusivo della solidarietà, senza scopo di lucro, apartitica, aconfessionale, indipendente e democratica, ha il piacere di presentarvi il nuovo sito internet www.aceb-ets.com

L’associazione ringrazia l’azienda www.evolvianet.it nella persona di Davide Piana, per la generosità e il grande lavoro svolto nell’allestimento del sito web.

L’associazione ha lo scopo di raccogliere fondi, attraverso iniziative promozionali, eventi ricreativi e sportivi destinando gli utili introitati ad altre associazioni no profit, che ne faranno richiesta seguendo un bando, un regolamento ed un formulario pubblico prestabilito dal Consiglio Direttivo.

Ad aprile sarà pubblicato il bando per la presentazione di domanda di contributo sul sito internet, sulle nostre pagine social.