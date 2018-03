In provincia di Imperia quasi un veicolo ogni dieci non è in regola. Sono 21.302 i veicoli immatricolati che non hanno fatto la revisione. I mancati collaudi espongono i proprietari, ma anche chi è coinvolto indirettamente negli incidenti, al rischio di una mancata copertura assicurativa e sfocia nel penale.

La provincia di Imperia è davanti da quella La Spezia (18.520 autoveicoli) ed è superata da Savona (24.332) e Genova (63.888). I dati si riferiscono ad un’indagine compiuta da Facile.it, come riporta Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.