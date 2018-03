Due Carabinieri di Sanremo rischiano una sanzione disciplinare per aver pubblicato un video, sull'”arresto” di un cane. La “Lega Nazionale del Cane” ha scritto all’Arma, chiedendo clemenza per i militari che vuole soci onorari e che indica come esempio da seguire. I militari avrebbero violato le norme che regolano il contegno e la riservatezza nell’uso del web. Il cane Spadino, uscito dal giardino, non trovava più la strada di casa. I Carabinieri lo hanno caricato sull’auto di ordinanza e riportato a casa. I militari hanno simulato l’arresto del cane, suggerendo all’animale di chiamare un avvocato perché era accusato di “spaccio di crocchette”.